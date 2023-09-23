Диетолог назвала три лучшие ягоды для здоровых сосудов и нормального давления
Врач Мухина: Арбуз и брусника помогут снизить давление и укрепить сосуды
Арбуз, черноплодная рябина и брусника помогают снизить артериальное давление и укрепить сосуды. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Арбуз обладает диуретическим действием, то есть выводит из организма лишнюю жидкость. Ещё он положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния. Иногда при повышенном давлении назначают капельницы с этим элементом", — рассказала врач телеканалу "Москва 24".
Брусника тоже выводит лишнюю жидкость из организма, а также уменьшает объём циркулирующей крови, благодаря чему уходят отёки, снижается давление и укрепляются сосуды. В этой ягоде содержится большое количество витамина C.
Мухина добавила, что черноплодная рябина также отлично справляется с повышенным артериальным давлением. Эта ягода богата большим количеством рутина, катехина, кверцетина и антоциана, которые позитивно влияют на стенки сосудов.
Чтобы снизить давление, необходимо есть свежие ягоды, пояснила врач. А ещё из черноплодной рябины и брусники можно приготовить полезные отвары и морсы.
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