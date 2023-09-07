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7 сентября, 12:02

Составлен топ-10 самых смертоносных ягод в российских лесах

Биолог Алексеева назвала ядовитые ягоды и объяснила, что делать при отравлении

В начале осени в лесах созревает множество ядовитых ягод, которые способны вызвать не только отравление, но и смерть. Ядовитые ягоды всегда яркие, привлекают детей, их легко спутать со съедобными. О том, каких растений остерегаться в средней полосе и что делать, если отравился, рассказала Лайфу кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

Первый в списке вороний глаз — травянистое растение с одиночными чёрными блестящими плодами, похожими на голубику или чернику. Ядовиты все части растения, предостерегла биолог.

"Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), похожий на облепиху. Только плоды у него не оранжевые, а красные. Растение также ядовито полностью, от соприкосновения с корой на коже появляются волдыри. Первые симптомы отравления — жжение во рту и носовой полости, отёк губ и лица", продолжила собеседница Лайфа.

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Остерегаться стоит и бирючины, или волчьих ягод, а также ягод крушины ломкой — чёрные или тёмно-синие, они напоминают черёмуху, объяснила учёный. Также она назвала опасной жимолость лесную, которая похожа на красную смородину, но её ягоды располагаются попарно.

Сладковатые фиолетово-чёрные (иногда жёлтые) ягоды белладонны (из семейства паслёновых) похожи на мелкие вишни. Они содержат атропин, поэтому среди симптомов отравления белладонной — сухость во рту и расширение зрачков, сообщила кандидат наук.

"Паслён сладко-горький, похожий на маленькие перчики или очень мелкие помидоры. Ядовиты и листья, и ягоды, которые содержат алкалоид дулкамарин, по действию напоминающий атропин. Отравление паслёном красным также можно опознать по расширенным зрачкам", отметила доцент.

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Также навредить здоровью могут воронец колосистый (чёрный) и воронец красноплодный. Их ягоды напоминают рябину красную или черноплодную, а также черёмуху. Все части растений ядовиты. Сок может вызывать ожоги. Имеют крайне неприятный запах, за который получили прозвище "вонючка".

Осторожность нужна и с ягодами бузины травяной, внешне похожими на черёмуху. В них содержится амигдалин, который в организме человека превращается в синильную кислоту. Считается, что токсичны именно незрелые плоды.

"Симптомы отравления ядовитыми ягодами в чём-то схожи — это головокружение, дезориентация, тошнота, рвота, боли в животе, иногда диарея, угнетение функции дыхания и центральной нервной системы, аритмия, тахикардия, слабость, судороги. Сильное отравление приводит к смерти", предупредила эксперт сельского хозяйства.

При отравлении у пострадавшего нужно немедленно вызвать рвоту, чтобы очистить желудок. Дать ему слабительное (но не в случае отравления волчеягодником) и сорбенты, например активированный уголь. Пару стаканов чистой воды или разведённой с солью (одна чайная ложка соли на 400 мл воды) или слабый раствор марганцовки. Также очень важно немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, подытожила Алексеева.

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Кстати, аккуратность нужна не только в обращении с ягодами, но и с грибами. Ежегодно многие любители тихой охоты обращаются за помощью медиков из-за отравления. Подпортить здоровье могут не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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