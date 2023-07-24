Россиянам рассказали, когда ягоды теряют полезные свойства

Ягоды положительно влияют на здоровье человека, но употреблять их лучше в свежем виде или замораживать. После термической обработки многие полезные вещества разрушаются. Об этом читателям Лайфа рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

По её словам, ягоды полезны для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Они защищают клетки от воздействия свободных радикалов, которые могут нанести вред стенкам кровеносных сосудов.

"Большинство ягод, например черника, голубика, малина, клюква, содержат также витамин С, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшению их эластичности. Кроме того, ягоды богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального давления. Легче всего найти ягоды, которые растут в нашей климатической зоне", — отметила эксперт.

Она добавила, что лесная земляника улучшает обмен веществ в организме и состояние кровеносных сосудов, помогает при гипертонии и малокровии. При этих недугах полезно есть и клюкву, которая также является хорошим жаропонижающим средством при простудных заболеваниях.

"Малина полезна при малокровии, способствует нормализации сердечного ритма и является хорошим жаропонижающим средством. Чёрная смородина богата витаминами, необходимыми сосудам и сердцу. Ежевика способствует укреплению кровеносных сосудов", — рассказала эксперт.

Татьяна Алексеева подчеркнула, что эти ягоды лучше всего употреблять в свежем виде или замораживать впрок. Также можно их перетирать с небольшим количеством сахара. После термической обработки многие полезные вещества разрушаются. Свежие ягоды можно добавлять в каши, йогурты, смузи или употреблять их отдельно как десерт.