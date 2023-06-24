"Для укрепления иммунитета": Педиатр перечислила самые полезные ягоды для детей

Выбирая ягоды для детей важно акцентировать внимание на сезонных и особенно — произрастающих в регионе проживания. Об этом рассказала ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Дарья Маркова. Она подсказала, что для средней полосы России самыми полезными станут чёрная и красная смородина, малина, черника и ежевика.

"Чёрная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C. Витамин C незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция. Чёрная смородина также богата железом. Этот микроэлемент необходим для нормального кроветворения и снабжения кислородом клеток и тканей ребёнка", — рассказала Маркова "Газете.ru".

По её словам, в ягоде также много витамина A и бета-каротина, полезных для зрения. А красную смородину хорошо использовать и для профилактики дефицита йода. Его нехватка грозит повышенной утомляемостью, снижением внимания и замедлением умственного развития ребёнка. Черника славится антиоксидантными свойствами и благотворным влиянием на зрение, а в малине — высокое содержание клетчатки.

"Пищевые волокна нормализуют работу кишечника и помогают наладить стул. Кроме того, малину можно использовать в качестве натурального жаропонижающего при простудах и ОРВИ. Этими свойствами ягода обязана присутствию в составе солей салициловой кислоты", — объяснила Маркова.

Полезной для ребёнка будет и ежевика с высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей. Ежевику, чернику красную и чёрную смородину можно давать ребёнку, начиная с восьми-девяти месяцев, добавила врач. При этом за один раз не следует смешивать несколько видов ягод, чтобы в случае аллергии точно определить, какая именно из них её вызывала.