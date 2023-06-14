Педиатр предостерегла от страшной ошибки, которую допускают россияне при отравлении у детей

Расстройства в работе пищеварительного тракта у детей летом случаются значительно чаще, чем в любое другое время года. О причинах отравления ребёнка и правильном лечении рассказала в беседе с РИАМО врач-педиатр АО "Медицина" Марьям Сайфулина.

Летом среди детей фиксируются случаи аллергических реакций, которые проявляются не только в виде насморка, отёка, сыпи, но также рвоты и поноса. Нарушения могут появиться и на отдыхе — ребёнок попадает в другой климат, меняется режим питания, отметила врач.

Кроме того, возрастают риски отравлений заражёнными бактериями или просто несвежими продуктами, ядовитыми ягодами, растениями. По словам Сайфулиной, это классическая причина летних расстройств ЖКТ. Также диарею может спровоцировать кишечная палочка.

"Малыши до трёх лет чаще всего цепляют инфекцию контактно-бытовым путём — откусывают плохо помытый фрукт, облизывают грязные руки, поднятую с земли игрушку. Ребёнок повзрослее может подхватить инфекцию во время плавания в грязном водоёме, в результате употребления заражённых продуктов и сырой воды", — сказала врач.

Определить острую инфекцию самостоятельно сложно, и взрослые ошибочно считают, что всё пройдёт, если соблюдать диету и побольше пить. Педиатр подчеркнула, что детское отравление протекает более остро, поэтому при недомогании необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не пытаться лечить чадо самостоятельно, дабы не ухудшить положение.

"И даже если у ребёнка подтвердился диагноз "отравление", не следует заниматься самолечением. Назначать препараты, их оптимальную дозировку должен специалист", — предупредила педиатр.