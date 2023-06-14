Названо 7 простых правил для защиты от кишечных инфекций и отравлений на отдыхе

Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями — частое явление в летний период. Обычно отравление спровоцировано испорченной едой, считает диетолог Екатерина Кашух. Как можно уберечь себя от отравлений в сезон отпусков, врач рассказала газете "Вести Подмосковья".

"Бактерии в еде размножаются и выделяют большое количество токсинов. Когда токсины попадают в организм, то запускается защитная реакция в виде тошноты или диареи, а также начинается общая интоксикация — повышение температуры, головная и мышечная боль. Симптомы появляются вскоре после приёма пищи и быстро нарастают", — пояснила Кашух.

Также кишечную инфекцию часто вызывают некачественная вода, отсутствие гигиены или нарушение технологии приготовления еды. Некоторые признаки могут появиться не сразу, а через несколько часов или даже дней.

При появлении первых симптомов диетолог советует обращаться к специалистам, иначе организму грозит обезвоживание, обострение хронических заболеваний и повреждение внутренних органов. Врач призвала не игнорировать базовые рекомендации: тщательное мытьё рук с мылом перед едой или использование антисептика (но не влажных салфеток).

"Важно соблюдать правила приготовления мяса, отказаться от сырого молока, пить только бутилированную воду и всегда кипятить водопроводную, хранить еду в холодильнике, не брать на пикник молочные продукты, нарезанные овощи и фрукты и другие скоропортящиеся блюда, а также не купаться в загрязнённых водоёмах", — подчеркнула доктор.