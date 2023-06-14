Педиатр рассказала о содержимом детской аптечки во время отпуска

Не нужно брать с собой в отпуск тонну лекарств, так как это приводит к соблазну заниматься самолечением в случае заболевания, а не обращаться к врачам. Педиатр детской клиники "РЖД-Медицина" Мария Воротынцева рассказала Лайфу, что положить в детскую аптечку перед летним путешествием.

"Начну с того, что не стоит с собой брать. Это антибактериальные и системные гормональные препараты, которые применяются только по назначению врача. Аптечку мы наполняем исходя из тех заболеваний, которые возникают в жарком климате", — отметила она.

Во-первых, следует взять водостойкий солнцезащитный крем SPF 50+, соответствующий возрасту ребёнка. Солнечные ожоги от долгого пребывания на пляже — самая частая детская проблема. Во-вторых, в каждой аптечке должен быть раствор для оральной регидратации ребёнка, например регидрон. Препарат пригодится при диарее, особенно если предстоит поездка в непривычные нашему организму климатические зоны.

В-третьих, не поленитесь и возьмите глазные и ушные капли. На море дети часто ныряют, поэтому могут возникать конъюнктивиты и отиты. В-четвёртых, не забудьте про антисептические средства, например мирамистин, перевязочный материал, лейкопластырь, бинт.

В-пятых, у детей бывают хронические заболевания, поэтому после консультации с врачом нужно положить в аптечку средства для лечения таких болезней в период обострения (например, бронхиальная астма, диабет). Если это сахарный диабет, то пригодятся глюкометр и инсулин.

Врач посоветовала за пару месяцев до поездки обратиться к педиатру и совместно изучить эпидемиологическую ситуацию в регионе, куда вы направляетесь. Доктор составит под ребёнка индивидуальный график дополнительной вакцинации. Конечно, во время путешествия не стоит забывать о простых правилах: пить только бутилированную воду, не питаться в сомнительных местах, избегать неизвестных блюд и продуктов, чтобы не спровоцировать аллергию, а также использовать репелленты от укусов насекомых.