КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 09:42

Россиянам рассказали, как не свихнуться во время семейного отпуска с детьми

Психотерапевт Крашкина: Во время отпуска с детьми нужно распределять обязанности

Перед отпуском с детьми родителям необходимо договориться о распределении между собой обязанностей, чтобы у каждого из них оставалось свободное время, порекомендовала психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что, как правило, матери чаще проводят с детьми всё своё время, поэтому перед отдыхом следует рассказать мужу обо всех нюансах по кормлению и заботе о ребёнке.

"Желательно перед поездкой взрослым членам семьи устроить круглый стол, на котором каждый высказал бы понимание своих прав и обязанностей на этом отдыхе. Потому что мама, которая занимается детками, должна иметь время на то, чтобы поплавать, походить в спа, почитать какую-то книгу", — пояснила специалист в беседе с РИАМО.

По словам Крашкиной, одной из частых проблем во время семейного отдыха, из-за которой и возникают конфликты между родителями, является несоблюдение достигнутых вначале договорённостей. Поэтому на отдыхе нужно делегировать обязанности. В частности, на время отпуска можно попросить о помощи бабушек и дедушек.

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Наталья Исакова
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