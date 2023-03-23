Россиянам объяснили, почему продлевать майские праздники отпуском — плохая идея

Плохие новости для любителей продлевать майские праздники с помощью отпуска. Оказывается, брать длительные отгулы в этом месяце может быть невыгодно. Об этом в беседе с RT рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, чем меньше рабочих дней в месяце, тем более невыгодно брать отпуск. Всё дело в том, что стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

Если сравнивать май 2023-го с другими одиннадцатью месяцами, то разница в рабочих днях (и часах) не особо существенная. Например, в сравнении с апрелем практически одинаковое количество рабочих дней, тогда как с июнем разница намного больше.

"Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной", — пояснил Южалин.

Кстати, он также посоветовал работникам следить за тем, чтобы их заработная плата в мае по факту не была меньше в связи с праздниками и дополнительными выходными. По словам эксперта, их наличие означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше в сравнении с остальными месяцами, где количество рабочих дней больше.