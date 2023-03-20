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20 марта, 07:00

Опрос показал, кто чаще забывает рабочие пароли после отпуска

Опрос: Работники банков и автобизнеса чаще других забывают пароли после отпуска

В любой компании сотрудники используют для работы множество сервисов с разными учётными записями. В целях безопасности они создают логины и пароли и вынуждены держать множество кодов в памяти. Бытует мнение, что после хорошо проведённого отпуска, позволяющего работнику "перезагрузиться", многие забывают заветные пароли. Однако, как показал опрос, проведённый сервисом "Авито.Работа", такую забывчивость проявляют только 12% работников. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Согласно им, чаще склонны забывать пароли работники банковской сферы и автомобильного бизнеса (по 23%), страхования (19%), маркетинга и PR (17%), IT (16%), а также онлайн-торговли (15%). Также это чаще присуще тем, кто живёт в Москве (15%), Санкт-Петербурге (13%) и городах численностью до 500 тысяч человек (13%).

"Обычно хорошо помнят данные учётных записей люди в возрасте до 24 лет (18%). Среди представителей возрастной группы 45–54 года больше тех, кто вынужден восстанавливать забытые за отпуск пароли. Их запоминает только 8% опрошенных этой возрастной группы", — отмечают авторы.

Исследование также показало, что забывчивость чаще проявляют женщины (13%, а среди мужчин 11%). Сказывается и частота использования паролей. Те, которые приходится вводить один-два раза в месяц, действительно легко забываются к концу отпуска. При этом данные от аккаунтов, используемых ежедневно, например от рабочей почты или мессенджеров, человек будет помнить значительно дольше.

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Ранее Лайф писал, что большинство россиян сталкивались с необходимостью работать в отпуске. 32% респондентов признались, что вынуждены вовлекаться в рабочий процесс периодически.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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