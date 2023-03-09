Число желающих работать на удалёнке за год выросло на 79%

В феврале этого года активность соискателей по позициям с возможностью удалённой работы выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Авито.Работа".

"Интерес к удалёнке растёт и в маленьких, и в крупных городах страны. Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей. Они могут устроиться в желаемую компанию независимо от места проживания или одновременно сотрудничать с несколькими работодателями", — отмечают аналитики.

Жители мегаполисов, по словам экспертов, часто уезжают в приморские районы и другие регионы России с благоприятной экологией, при этом продолжая работать дистанционно. Согласно исследованию, самый большой интерес к удалёнке соискатели проявляют в сферах "IT, интернет, телеком" и "Маркетинг, реклама, PR" (39% и 38% откликов от общего числа соответственно). Далее идут категории "Банки, инвестиции" (27%), профессия страхового агента (18%) и группа профессий "Бухгалтерия, финансы" (17%).

Помимо этого, на 79% вырос интерес к дистанционному формату работы в категории "Фитнес, салоны красоты". Аналитики объясняют это тем, что во время пандемии стали популярными онлайн-тренировки, онлайн-консультации стилистов, визажистов, диетологов.