Эксперт объяснила, имеет ли работодатель право собирать данные о кредитах сотрудников

Часто работодатель просит сотрудников предоставить данные о финансах, в том числе о наличии кредитов, суммах платежей по ним и наличии просрочек. Имеет ли право компания требовать такие данные, рассказала в беседе с Лайфом кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ "ВШЭ" Мария Панарина.

По её словам, обычно такие запросы приходят через службу безопасности компании при устройстве на работу нового специалиста или в рамках плановых проверок. Причём чем выше должность, тем больше внимания подобным вопросам уделяется со стороны работодателя. Этот интерес объясняется тем, что в случае наличия у соискателя или сотрудника просрочки по кредиту возникает закономерный вопрос о его ответственности.

Часть данных можно получить в открытых источниках. Например, на сайте ФССП доступна информация, возбуждено ли в отношении человека исполнительное производство. Сведения о кредитной истории предоставляются только с согласия человека, для чего производится запрос в бюро, занимающееся этими данными.

"Соискатель или работник вправе отказаться давать согласие на доступ к его кредитной истории. Однако это вызовет закономерные сомнения у руководителей компании в честности человека. Формально компания не сможет отказать в трудоустройстве по причине этого отказа", — объяснила Панарина.

По её словам, отказать работодатель соискателю может лишь по причине несоответствия квалификационным требованиям, к которым относятся стаж, уровень образования, наличие определённых навыков и особые условия допуска к ряду должностей. При этом претендующему на вакантное место могут быть предъявлены и другие требования.

"Например, требования, связанные с определённым уровнем владения компьютерными программами. В таком случае работодатель должен обосновать необходимость наличия данного навыка для указанной вакансии, в противном случае отказ в приёме будет немотивированным и его можно будет обжаловать в суде", — заключила Панарина.