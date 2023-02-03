В Госдуму внесён законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

В Госдуму внесён законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы из базы данных нижней палаты. Разработчиками выступила группа сенаторов и депутатов от фракции ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что в нашей стране уже действует закон, который запрещает кредитору выбивать долги из заёмщиков такими методами, как шантаж, угроза и использование автодозвонов, однако жалобы на психологическое давление со стороны коллекторов продолжаются.

В ЛДПР предлагают запретить на территории России организации, чьим основным видом деятельности является возврат просроченной задолженности. Законопроектом также вводится запрет на привлечение кредитором "иных лиц для осуществления взаимодействия с должником".

"Законопроект не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", — отмечается в документе.