Создатель Versus Battle Ресторатор подтвердил смерть рэпера Yung Trappa

Основатель и бывший ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев получил подтверждение смерти Yung Trappa (Владислава Ширяева). По словам Ресторатора, об этом ему сообщили друзья ушедшего из жизни музыканта.

"Сегодня получил подтверждение с утра от его друзей, перечислил деньги его маме", — сказал Тимарцев в беседе с "Газетой.ru".

Экс-ведущий рэп-баттлов добавил, что точная причина смерти исполнителя пока не сообщается, однако версию с передозировкой наркотиков он не исключает.

"Может. Но подтверждения от криминалистов не было", — пояснил Ресторатор.