Создатель Versus Battle Ресторатор подтвердил смерть рэпера Yung Trappa
Yung Trappa (Владислав Ширяев). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_yung_trappa
Основатель и бывший ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев получил подтверждение смерти Yung Trappa (Владислава Ширяева). По словам Ресторатора, об этом ему сообщили друзья ушедшего из жизни музыканта.
"Сегодня получил подтверждение с утра от его друзей, перечислил деньги его маме", — сказал Тимарцев в беседе с "Газетой.ru".
Экс-ведущий рэп-баттлов добавил, что точная причина смерти исполнителя пока не сообщается, однако версию с передозировкой наркотиков он не исключает.
"Может. Но подтверждения от криминалистов не было", — пояснил Ресторатор.
Напомним, 27-летний рэпер Yung Trappa сегодня был найден мёртвым в Петербурге спустя месяц после выхода из СИЗО по делу об изнасиловании. Первая информация появилась на странице исполнителя во "ВКонтакте".