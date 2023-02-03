3 черты характера, которые могут быть симптомами злокачественной опухоли мозга

Неряшливость, агрессивность без причины и циничность в поведении могут указывать на злокачественную опухоль мозга. Об этом агентству "Москва" сообщил профессор, ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Департамента здравоохранения столицы Константин Титов.

Он напомнил, что основными признаками заболевания являются постоянная головная боль, головокружение, тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, а также ухудшение памяти, систематические нарушения двигательных функций. Но рак мозга может сказаться и на психике человека.

"Также — и далеко не редко — при опухолях мозга может быть изменение в психике: повышенная раздражительность и возбудимость, появление галлюцинаций, агрессивности, неряшливости и циничности", — объяснил Титов.

Он подчеркнул, что в этом случае нужно срочно обратиться к врачу. Чем быстрее удастся поставить диагноз, тем выше шансы на излечение. Так, современная хирургия способна избавить от доброкачественных образований, таких как менингиома, невринома, аденома гипофиза и от промежуточных опухолей мозга.

"А вот при агрессивных или запущенных вариантах злокачественных опухолей мозга, таких как глиобластома, комплексное лечение, к большому сожалению, направлено лишь на продление жизни пациента и не приводит к полному излечению", — сказал доктор.

Однако чем раньше в клинике смогут обнаружить заболевание, тем эффективнее будет лечение даже тяжёлых форм рака. Поэтому не стоит пренебрегать регулярными обследованиями, предупредил медик.