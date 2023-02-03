Депутат рассказал, что в Госдуме уже действует запрет на выезд за границу

Запрет на выезд чиновников за границу — отличная идея в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он указал, что на уровне думских фракций уже полгода существует такой порядок.

"Все выезды за рубеж осуществляются с согласия фракции. А теперь уже и непосредственно с согласия Госдумы. Сейчас в регламент внесли изменение, которое означает практически запрет на выезд. И это разумно. Потому что никто гарантий безопасности никаких не даст", — сказал он в беседе с РИА ФАН.