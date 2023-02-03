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Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 19:05

Депутат рассказал, что в Госдуме уже действует запрет на выезд за границу

Депутат Госдумы Фёдоров поддержал идею запретить чиновникам выезд за границу

Запрет на выезд чиновников за границу — отличная идея в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он указал, что на уровне думских фракций уже полгода существует такой порядок.

"Все выезды за рубеж осуществляются с согласия фракции. А теперь уже и непосредственно с согласия Госдумы. Сейчас в регламент внесли изменение, которое означает практически запрет на выезд. И это разумно. Потому что никто гарантий безопасности никаких не даст", сказал он в беседе с РИА ФАН.

Фёдоров уверен в необходимости распространить меру и на региональные парламенты. По его оценке, это в интересах депутатов, поскольку в условиях СВО все парламентарии находятся под санкциями, а это значит, что в их адрес могут быть какие-то провокации в третьих странах. Депутат считает, что американцы могут по-разному манипулировать ситуацией.

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Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" предложил запретить российским чиновникам выезд за рубеж. Поводом для этого стал ряд скандалов с региональными народными избранниками. К примеру, депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко разместил в социальных сетях фотографию с пробежки в Дубае, после чего его пообещали снять с занимаемых должностей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные запреты властью не обсуждаются.

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Матвей Константинов
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