На депутата вологодского Заксобрания обрушились с критикой после его отпуска в Дубае

Ещё один региональный депутат подвергся критике за новогодний отдых в солнечных странах. На этот раз речь идёт о народном избраннике Законодательного собрания Вологодской области Денисе Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ. Губернатор области Олег Кувшинников назвал его поведение неуместным на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

"Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом ещё и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного", — написал чиновник в телеграм-канале.

Кувшинников подчеркнул, что в данной ситуации преступного действительно ничего нет, однако в нынешнее время демонстрировать подобное поведение глупо и неэтично.