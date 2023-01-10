На депутата вологодского Заксобрания обрушились с критикой после его отпуска в Дубае
Вологодский губернатор Кувшинников раскритиковал депутата, съездившего на отдых в ОАЭ
Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. Обложка © VK / Denis Dolzhenko
Ещё один региональный депутат подвергся критике за новогодний отдых в солнечных странах. На этот раз речь идёт о народном избраннике Законодательного собрания Вологодской области Денисе Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ. Губернатор области Олег Кувшинников назвал его поведение неуместным на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
"Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом ещё и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного", — написал чиновник в телеграм-канале.
Кувшинников подчеркнул, что в данной ситуации преступного действительно ничего нет, однако в нынешнее время демонстрировать подобное поведение глупо и неэтично.
Похожий случай произошёл в новогодние праздники в Курской области. Так, губернатор региона Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева. Народный избранник разместил видеопривет из солнечной Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Оценку его новогодним каникулам дали не только избиратели, но и зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.