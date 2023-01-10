Россиянам назвали железные правила возвращения к тренировкам после новогоднего загула

Возвращаться в спортзал после новогодних праздников можно только тогда, когда алкоголь полностью выветрился из организма и человек себя чувствует комфортно. О таком важном аспекте читателям Лайфа поведал фитнес-тренер Александр Колесник. По его словам, если прийти на тренировку на следующий день после возлияний, это плохо повлияет на кровеносную систему, и пользы такое свидание с тренером точно не принесёт.

"В тренировочный процесс нужно входить плавно, постепенно, то есть не начинать сразу делать тяжёлые силовые тренировки или сильные кардиотренировки. Идеально будет, если человек после долгого перерыва после праздничных выходных начнёт выполнять тренировки лёгкие кардио с пульсом 120–140. Лучше начать с лёгкого бега либо тренажёра эллипс. Дальше можно добавить растяжку на всё тело", — объясняет алгоритм действий собеседник Лайфа.

При таком сценарии, по словам фитнес-тренера, человек после долгого перерыва восстановит мышцы и приведёт их в тонус, и только после этого можно будет приступать к силовым тренировкам. Но и здесь есть свои правила, к примеру, не гоняться за большим весом и рекордным количеством подходов.

"Нужно начинать с лёгких весов и в идеале сделать такую лёгкую тренировку на всё тело на все группы мышц, чтобы также после перерыва взбодрить, укрепить мышечный корсет человека", — рекомендует Александр Колесник.