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10 января, 08:02

В "Химках" отреагировали на уход Глушакова и Кухарчука

Исполнительный директор ФК "Химки" Оленев: Команду покидает 8–9 футболистов? Об этом говорить преждевременно

<p>Денис Глушаков, Илья Кухарчук. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил / Бобылев Сергей</p>

Денис Глушаков, Илья Кухарчук. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил / Бобылев Сергей

Исполнительный директор ФК "Химки" Николай Оленев подтвердил расторжение трудовых договоров с Денисом Глушаковым и Ильёй Кухарчуком. Об этом во вторник сообщает "Спорт-Экспресс". При этом собеседник издания уточнил, что футболисты, которые не поехали с командой на сбор в Турции, необязательно покинут её.

"Химки" планируют окончательно определиться с составом к концу января, и тогда, со слов Оленева, станет ясно, "кто придёт, а кто уйдёт" из клуба.

"Команду покидает восемь–девять футболистов? О такой информации преждевременно говорить. Команда и тренерский штаб сконцентрированы на первых сборах, по итогам которых станет понятно, как дальше будет строиться наш состав", — отметил исполнительный директор "Химок".

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Напомним, что ещё в декабре Денис Глушаков заявил, что может пропустить первый тренировочный сбор "Химок". По его словам, такое решение могло быть принято руководством клуба из-за желания посмотреть молодых футболистов. Однако накануне полузащитник объявил о своём уходе из "Химок". По его словам, это было обговорено в ходе беседы с президентом клуба Дмитрием Волошиным.

Алексей Берковиц

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