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9 января, 23:23

Перенёсший остановку сердца игрок клуба NFL "Баффало" Хэмлин выписан из больницы

<p>Дамар Хэмлин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/BuffaloBills/status/1611035709384843264/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BuffaloBills</a></p>

Дамар Хэмлин. Обложка © Twitter / BuffaloBills

Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) "Баффало" Дамар Хэмлин, который перенёс остановку сердца во время матча, выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба команды в "Твиттере".

3 января 24-летний спортсмен во время матча с "Цинциннати" упал после жёсткого столкновения с игроком команды соперника и потерял сознание. Выбежавшие на поле врачи сделали ему сердечно-лёгочную реанимацию. Хэмлин был доставлен в медицинский центр Цинциннати, в котором заявили, что игрок находится в критическом состоянии.

"Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в Баффало. У него всё хорошо, впереди следующий этап его выздоровления", — сказано в сообщении клуба.

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Ранее Лайф писал, что технический директор бельгийского футбольного клуба "Антверпен", бывший игрок сборной Нидерландов Марк Овермарс перенёс лёгкий инсульт и был госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе команды, его доставили в больницу в ночь на 30 декабря.

Иван Косицын
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