Перенёсший остановку сердца игрок клуба NFL "Баффало" Хэмлин выписан из больницы

Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) "Баффало" Дамар Хэмлин, который перенёс остановку сердца во время матча, выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба команды в "Твиттере".

3 января 24-летний спортсмен во время матча с "Цинциннати" упал после жёсткого столкновения с игроком команды соперника и потерял сознание. Выбежавшие на поле врачи сделали ему сердечно-лёгочную реанимацию. Хэмлин был доставлен в медицинский центр Цинциннати, в котором заявили, что игрок находится в критическом состоянии.

"Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в Баффало. У него всё хорошо, впереди следующий этап его выздоровления", — сказано в сообщении клуба.