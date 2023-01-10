Чемпион мира 2018 года Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Вратарь и капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 36-летний футболист сообщил в интервью изданию L'Equipe.

"Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Я заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнёрам по сборной и тренерам", — сказал футболист.

Теперь же, как считает Льорис, основным вратарём трёхцветных должен стать голкипер "Милана" Майк Меньян.