Чемпион мира 2018 года Льорис завершил карьеру в сборной Франции
Вратарь и капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 36-летний футболист сообщил в интервью изданию L'Equipe.
"Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Я заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнёрам по сборной и тренерам", — сказал футболист.
Теперь же, как считает Льорис, основным вратарём трёхцветных должен стать голкипер "Милана" Майк Меньян.
В составе сборной Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом национальной команды. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. В составе французской сборной футболист стал чемпионом мира в 2018 году, в 2021-м выиграл Лигу наций, а в 2022-м стал вице-чемпионом мира.
Ранее нападающий испанского футбольного клуба "Реал", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема сообщил, что также завершает выступления за сборную Франции. Он получил травму перед чемпионатом мира в Катаре и не сыграл за национальную команду на мундиале.
ТАСС / EPA / Marko Djurica / POOL