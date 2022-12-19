Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема сообщил в соцсети, что завершает выступления за сборную Франции, но будет гордиться этим периодом жизни.

"Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю [в сборной Франции], и она закончилась", — написал он.