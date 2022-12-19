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19 декабря, 15:15

Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

<p>Карим Бензема. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena</p>

Карим Бензема. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема сообщил в соцсети, что завершает выступления за сборную Франции, но будет гордиться этим периодом жизни.

"Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю [в сборной Франции], и она закончилась", — написал он.

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Ранее в испанском "Реале" не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал футбольному клубу свои услуги, в частности, заменить Карима Бензема до конца года.

Татьяна Миссуми

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