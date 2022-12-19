Wildberries удалил фото мужчин в лифчиках и оставил горячие отзывы девушек после публикации Лайфа

Wildberries убрал из отзывов к товарам фотографии мужчин в женском белье после обвинений в распространении незаконного контента, испугавшись, видимо, ответственности за пропаганду ЛГБТ.

Как стало известно Лайфу, женские эротические снимки в своём большинстве остались. Где-то модераторы лишь сделали блюр, что-то удалили, но в целом в комментариях к нижнему белью до сих пор можно натолкнуться на непристойные фото.

Продавцы маркетплейса объяснили нам, что не имеют доступа к редактированию отзывов и никак не могут повлиять на появление подобного контента. Поэтому вся ответственность за непристойные фотографии — на модераторах и руководстве Wildberries.