Wildberries удалил фото мужчин в лифчиках и оставил горячие отзывы девушек после публикации Лайфа
Wildberries удалил часть эротических фото в отзывах к нижнему белью после публикации Лайфа
Wildberries убрал из отзывов к товарам фотографии мужчин в женском белье после обвинений в распространении незаконного контента, испугавшись, видимо, ответственности за пропаганду ЛГБТ.
Как стало известно Лайфу, женские эротические снимки в своём большинстве остались. Где-то модераторы лишь сделали блюр, что-то удалили, но в целом в комментариях к нижнему белью до сих пор можно натолкнуться на непристойные фото.
Продавцы маркетплейса объяснили нам, что не имеют доступа к редактированию отзывов и никак не могут повлиять на появление подобного контента. Поэтому вся ответственность за непристойные фотографии — на модераторах и руководстве Wildberries.
Как узнал Лайф, продавцы на Wildberries платят моделям за отзывы с полуобнажёнными фотографиями. Причём вслед за профессионалками горячие отзывы стали отправлять и обычные покупательницы. Таким образом, количество пикантного контента на платформе неожиданно увеличилось. Общественное движение "Зов народа" призвало Роскомнадзор проверить Wildberries и на пропаганду ЛГБТ, так как на маркетплейсе нашлись даже отзывы с мужчинами в женском белье.
t.me / SHOT