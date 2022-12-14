После публикации Лайфа Wildberries призвали проверить на пропаганду ЛГБТ и оборот эротики

Общественное движение "Зов народа" после публикации Лайфа о Wildberries обратилось в Роскомнадзор с просьбой проверить маркетплейс за распространение эротических материалов в комментариях к товарам.

Движение "Зов народа" обратилось в Роскомнадзор из-за распространения эротических материалов на Wildberries. Фото © Предоставлено Лайфу

Как указано в заявлении, на площадке распространяются фотографии интимного и эротического характера, в том числе содержащие элементы ЛГБТ, притом что ресурсы доступны и для несовершеннолетних.

Хотя в пресс-службе WB и заверили, что "немедленно удаляют" все медиа покупательниц и покупателей из отзывов, поскольку они не "соответствуют правилам площадки" (сообщения не должны содержать откровенный или оскорбительный контент), однако подобных материалов на маркетплейсе тысячи.

"Просим обратить внимание на проблемы с распространением эротических материалов среди несовершеннолетних в магазине. Оказать содействие в контроле, <...> провести проверку в отношении лиц, размещающих фотоматериалы, содержащие элементы [эротики]", — говорится в тексте обращения "Зова народа", который есть в нашем распоряжении.