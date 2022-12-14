Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные сорвали переброску резервов на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, атаковав украинские военные колонны. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Нанесением огневого поражения по колоннам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Новосёлка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника", — сказал представитель оборонного ведомства.
Накануне в Министерстве обороны РФ доложили, что на Южно-Донецком направлении российские военные пресекли очередную попытку ВСУ контратаковать, лишив украинскую армию живой силы в количестве 50 человек погибшими и ранеными.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ