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14 декабря, 12:00

Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные сорвали переброску резервов на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, атаковав украинские военные колонны. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесением огневого поражения по колоннам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Новосёлка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника", — сказал представитель оборонного ведомства.

Войска России отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали 30 бойцов на Донецком фронте

Войска России отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали 30 бойцов на Донецком фронте

Накануне в Министерстве обороны РФ доложили, что на Южно-Донецком направлении российские военные пресекли очередную попытку ВСУ контратаковать, лишив украинскую армию живой силы в количестве 50 человек погибшими и ранеными.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв

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