Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные сорвали переброску резервов на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, атаковав украинские военные колонны. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесением огневого поражения по колоннам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Новосёлка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника", — сказал представитель оборонного ведомства.