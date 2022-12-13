Войска России отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали 30 бойцов на Донецком фронте

Российские военные в ходе спецоперации отбили три контратаки Вооружённых сил Украины и ликвидировали более 30 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал генерал-лейтенант.