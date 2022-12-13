Войска России отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали 30 бойцов на Донецком фронте
Российские военные в ходе спецоперации отбили три контратаки Вооружённых сил Украины и ликвидировали более 30 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал генерал-лейтенант.
А ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказывал об ударе российских ВС по расположению украинских войск вблизи города Запорожья, который находится под контролем Киева. Также, по его словам, была уничтожена одна из городских подстанций.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ