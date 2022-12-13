Украинская армия лишилась ещё одной батареи РСЗО
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтоженной батарее РСЗО ВСУ
Российские военные на территории ДНР уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ", — сообщил он на брифинге во вторник.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ на прошлой неделе уничтожили на Запорожском направлении рекордное количество украинских реактивных систем залпового огня западного производства. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, число уничтоженных за три дня РСЗО примерно равно потерям ВСУ за два месяца.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ