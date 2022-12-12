Почему дефицит западного оружия оказался опасен для ВСУ Вскоре ВСУ начнут ощущать дефицит вооружения, а последствия от исчерпания запасов оружия на Западе могут неожиданно отразиться на боеготовности украинской армии в ближайшее время. 25801 25801 Фото © Wikipedia

Какое оружие поставляли ВСУ

Уже к середине зимы ВСУ рискуют столкнуться с дефицитом тяжелых вооружений, как поставляемых из-за рубежа, так и используемых Украиной из наличия у собственных вооружённых сил. Сокращение иностранных поставок связано с истощением готовых к отгрузке вооружений, отправляемых на Украину практически из наличия у стран НАТО. На увеличение объёмов производства зарубежной техники требуются значительные ресурсы, и в первую очередь время. Чтобы собрать достаточное количество вооружения, Европе потребуется от двух до пяти лет.

Ещё одна причина скорого дефицита тяжёлого вооружения на Украине — это отсутствие консенсуса среди стран – членов НАТО относительно характера и объёмов военной помощи киевскому режиму. К настоящему моменту сложилась ситуация, когда страны, больше всего стремящиеся оказывать поддержку, практически исчерпали свои возможности. В то же самое время государства, имеющие развитое военное производство, стараются дистанцироваться от увеличения объёмов и поставок целого ряда систем.

Уже сейчас месячный объём поставок вооружений не покрывает недельных боевых потерь ВСУ. Ремонт и обслуживание техники затруднены из-за разнообразия вооружений, а также отсутствия ремонтных предприятий, электроэнергии, запасных частей и специалистов.

Накапливается нехватка такого вооружения, как ПТРК, ствольная и ракетная артиллерия, тяжёлая бронетанковая техника, полноприводные грузовые автомобили, беспилотные летательные аппараты и т.д.

Если ситуация с поставками не изменится, то уже к весне Вооружённые силы Украины ждут значительное сокращение боеспособности и, как следствие, рост безвозвратных потерь. Компенсировать потерю иностранного вооружения своими силами невозможно — большинство оборонных заводов Украины, способных производить вооружение, разрушены или обесточены в ходе ударов по энергосистеме Украины, и даже в случае частичного восстановления работоспособности о серийном производстве техники речи идти не будет.

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Ряд вооружений, вероятно, будет заменен суррогатами, причём с более низкими тактико-техническими характеристиками. Так, например, коммерческие или военные грузовики и пикапы с установленными на них артиллерийскими орудиями и РСЗО не способны полноценно заменить серийно производимые САУ и РСЗО. Некоторые виды вооружений будут применять нештатно, что также снизит их эффективность. При этом реактивные системы залпового огня, находящиеся на вооружении ВСУ, в силу тактико-технических характеристик не могут быть использованы близко к местам боевых действий. Дальность стрельбы старых РСЗО "Град", оставшихся на Украине со времён СССР, из-за изношенных пусковых и некачественных ракет, хранившихся долгие годы с нарушением технологий, уменьшилась примерно на 20%.

Нехватка автотранспорта, в особенности грузовых автомобилей грузоподъёмностью выше 5 тонн, а также воздействие Российских вооружённых сил на транспортную инфраструктуру вызовет затруднения в обеспечении крупных соединений ВСУ. Уже сейчас заметна тенденция к дроблению бригад на батальоны и роты, вероятно, процесс продолжится и дальше, когда основной тактической единицей станет ротная группа с самодостаточным обеспечением.

Из-за этих причин можно ожидать снижения активности ВСУ в целом, появления статичных гарнизонов, не способных к маневренным действиям на ряде участков, а также сдвига действий ВСУ от общевойсковых боёв к партизанским с тактикой используемой террористическими группировками в странах Северной Африки и Ближнего Востока. По части вооружения также ожидается существенный перекос — от войсковых систем ВСУ рискуют постепенно перейти к тактике лёгких кочующих расчётов с миномётами, что сделает Сухопутные войска Украины ещё более уязвимыми к авиаударам и применению артиллерии.

Фото © Shutterstock Когда ВСУ ощутят дефицит тяжелой техники? 0 Уже зимой Ближе к весне Дефицит уже есть

Авторы Сергей Андреев