Что будет с украинской армией зимой По словам ряда экспертов, Украина и её армия зашли в тупик и наступающие холода могут сыграть с ВСУ злую шутку. 19360 19360 Фото © Flickr / 7th Army

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Журналисты издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в минувший вторник опубликовали материал, где не только проанализировали ситуацию на Украине, но и сделали некоторые предварительные прогнозы противостояния ВС РФ и ВСУ. По словам авторов статьи, на Украине сейчас наступает переломный момент. С одной стороны, украинская армия исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки из-за рубежа, с другой — проблемы ВСУ усиливают приближающиеся морозы.

Очередная серия ударов по энергосистеме Украины обнулила надежды местных властей на переход к плановому графику отключения электричества. По данным открытых источников, Киев пока не обесточен, но вынужден делиться мощностью с другими регионами, а это как раз и влечёт за собой отказ от перехода к плановым отключениям в пользу экстренных. Не работает ряд критически важных оборонных предприятий, где ремонтировалась и производилась военная техника Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, дефицит электроэнергии в столице сейчас составляет 20%, но ситуация в любой момент может измениться к худшему. Это касается не только электричества, но и света, и воды.

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— Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах. Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, город может остаться без центрального отопления до весны, — заявил мэр Киева.

Уже сейчас в столице Украины не хватает отапливаемых укрытий, которые могли бы принять всех жителей города в случае повсеместного отключения подачи тепла.

Отключение электричества на четыре-шесть часов стало нормой. И в этом случае температура в квартирах успевает опуститься до 12 градусов тепла. Жители мёрзнущих панелек и хрущёвок уже выходят на улицы с протестами. В случае блэкаута отключится центральное отопление, и тогда воду из батарей придётся слить, чтобы от мороза не повредились коммуникации.

Бахмут на карте

Обстановка на фронте также складывается для украинцев неблагоприятно. Ситуация под Бахмутом (Артёмовском) и вовсе продолжает оставаться для ВСУ критической. Журналисты издания Newsweek называют его "украинским Верденом" по аналогии с крупнейшей битвой Первой мировой — "Верденской мясорубкой". Украинская армия несёт большие потери, солдаты измотаны и отрезаны от связи. 3 декабря сражающиеся на стороне ВСУ наёмники подверглись мощной артиллерийской атаке, и часть из них предпочла покинуть позиции. Но больше всего, конечно, страдают украинские военные.

По данным The New York Times, идёт нескончаемый поток раненых солдат и офицеров ВСУ в окрестные города, а из-за нехватки мест там спешно переоборудуют школы под госпитали. По словам журналистов, только 25–26 ноября в больницы поступило около 300 раненых. По некоторым оценкам, ВСУ может терять до 500–800 человек в сутки.

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В это же время президент Украины Владимир Зеленский пытается собрать бригаду наёмников, а также инициировал новую волну мобилизации среди населения ряда городов, включая Харьков, Славянск, Днепропетровск.

Перебои с электричеством на Украине сегодня

По словам военного эксперта Константина Сивкова, главная проблема состоит в том, что свежие подкрепления — часть глобальной проблемы для ВСУ этой зимой.

Очевидно, что удары по украинской энергосистеме одновременно разрушают систему управления ВСУ. А поскольку военные активно пользуются космическими средствами связи и они должны откуда-то заряжаться, причинно-следственные связи очевидны. К тому же военные могут использовать линии энергосети для подзарядки аккумуляторов, а если там нет электричества или оно нестабильно — значит, и они остаются без подзарядки Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Из энергетического кризиса, как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, вырастают и другие далеко идущие последствия.

Энергосеть запитывает самую главную артерию снабжения украинских войск — железную дорогу. С переброской и перевозкой большого количества тоннажной военной продукции — бронетранспортёров, БТР, танков, а также топлива к ним и других попутных военных грузов, автотранспорт не справится. К тому же на Украине хороших дорог не очень много. И отвечают за эту доставку электровозы Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, функционирование железной дороги Украины напрямую зависит от мощности энергосистемы. Если сеть разрушается, то перевозка на электровозах становится крайне затруднительной и практически невозможной. Ближайшая проблема, которая возникает из-за перебоев в энергосети: техника, которую ВСУ посылают на ремонт в Прибалтику, Польшу и другие страны, из-за логистических сложностей прибудет не так быстро, как этого требует ситуация на фронте.

В результате одно цепляется за другое: сложности с переброской военной помощи от США и с ремонтом той техники, что подлежит ремонту. Большая часть техники ремонтируется за рубежом неслучайно: своих производственных мощностей Украине не хватает. Чтобы наладить ремонт техники внутри страны, нужны промышленные объекты. Для них нужна стабильно работающая мощная энергосеть. Её, как можно догадаться, нет. При этом предприятия украинского ВПК нередко попадают под ракетные удары.

Какой будет зима 2022/2023

За лето ВСУ потеряли много танков. Дефицит тяжёлой техники до сих пор восполнить не удалось. В сложившихся условиях это будет сделать ещё сложнее. Основной упор ВСУ сейчас делает на лёгкие броневики и пикапы. Но зимой они никак не помогут, ведь для наступления, о котором периодически заявляет Киев, нужна тяжёлая техника. Но пока нет никаких предпосылок к тому, что ситуация с энергосистемой, которая напрямую связана и с жизнью городов, и с боеспособностью ВСУ, улучшится в обозримом будущем.

Весь драматизм ситуации заключается в том, что ни Киев, ни его западные спонсоры не были готовы к жёсткой зимней кампании. Ещё в июле Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он надеялся на западные поставки, но они в этом никак не помогли.

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Неготовность к наступлению зимы выражается и в нехватке зимнего топлива, и в дефиците тёплого обмундирования. А также в растерянности, которая наблюдается в рядах украинских военных, готовых продать "Джавелины" в обмен на плен, тёплый чай и медицинскую помощь. В то же время у России есть опыт работы в зимних условиях. В большинстве случаев российская техника тестировалась в Арктике. Также полный порядок с тёплым обмундированием и тактикой действий в снежных и морозных условиях. Существует даже арктическая группировка войск, для которой мороз вообще не проблема.

Журналисты Newsweek в своём материале процитировали слова главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли: "Украина сделала всё, что могла". И сейчас, когда Киеву нужно в десять раз больше усилий, чем он сделал, когда делал "всё, что мог", у него практически не осталось ресурсов. То есть вполне можно назвать этот момент переломным.

Ещё в октябре директор Укргидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал, что зимой 2022/2023 года температурный режим в основном будет превышать норму, а также в отдельные периоды периоды столбики термометров будут опускаться до -20 градусов на северо-востоке и до -25 градусов на востоке. Как в этих условиях будет функционировать украинская армия — большой вопрос.

Фото © ТАСС / АР / Roman Chop Что будет с украинской армией зимой? 0 Потери вырастут Отступят обратно в Киев Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев