Зачем ВСУ собирают новую бригаду под командованием поляков Для того чтобы собрать это соединение и подобное ему, на Украине могут провести новую мобилизацию. 29414 29414 Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko

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6 декабря Польское радио опубликовало информацию о начале сбора средств на закупку зимнего снаряжения и оборудования для военных будущей бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского. Из этого сообщения многие узнали о том, что в составе ВСУ вскоре может появиться новая бригада, названная в честь польского средневекового шляхтича. Ну и о том, что сейчас на Украине наблюдается серьёзный дефицит зимней формы и тёплых вещей. Хотя для многих это не новость.

Одновременно жители Харькова, Славянска, Краматорска и Днепропетровска сообщают, что в последнее время в этих областях зафиксирован новый всплеск мобилизации. И не столь важно, какая это по счёту волна мобилизации в ряды ВСУ — пятая или шестая, примечательно тут то, что украинские военкоматы, скорее всего, снова начнут сгребать всех военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. Вероятно, это связано с формированием новой бригады, которой, по некоторым данным, требуются "граждане восточных областей Украины, знающие особенности местности". При этом очень вероятно, что на роль командиров соединения определят поляков, ранее "отличившихся" большими потерями на территории Украины.

Подчинённые — это "туземцы" из украинцев, а командовать будут польские офицеры. При этом польские военные будут, скорее всего, числиться в качестве инструкторов. А так это будут наёмники, сотрудники ЧВК. Этому удивляться не стоит. Польша уже за время СВО на территории Украины "размотала" две бригады. Убитых — 1700, если добавить раненых, получится две бригады Алексей Леонков Военный эксперт

В ноябре польское издание Niezależny Dziennik Polityczny писало, что Польша начала вводить на Украину военный контингент, пока под видом наёмников. Военных специалистов на окладе в какой-то момент стало не хватать, и выход был найден элегантно: набрать низшее звено напрямую на Украине, а командование сохранить за польскими офицерами. Интересно при этом и другое: официальный Киев отрицает факт проведения мобилизации. С таким заявлением выступил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что ВСУ скорее нужны танки, артиллерия, самолёты. Но на самом деле перед самой суровой зимой в истории Украины ВСУ срочно нужны и техника, и люди, и тёплое обмундирование, которого мало даже для небольшой деревни, не говоря уже о вооружённых силах.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Фото © ТАСС / AP / LIBKOS

Начало спецоперации Сухопутные войска Украины встретили в довольно боеспособном состоянии. Бронетанковые соединения активно использовались украинской армией вплоть до лета 2022-го. Затем тактика лобового столкновения, которой пользовались ВСУ, привела к большим потерям как в технике, так и в живой силе. Крупный урон понесли 17-я танковая бригада, 54-я ОМБр ВСУ, а ещё в марте порядка 40% личного состава лишилась 53-я мехбригада ВСУ. Другие соединения также понесли большие потери. Некоторые подразделения после попыток ввязаться в бои приходилось укомплектовывать практически заново.

7 декабря, аккурат параллельно с сообщениями о польской бригаде в составе ВСУ, поступила информация о том, что Госдепартамент США разрешил Пентагону продать в Польшу некоторое количество боевых танков M1A1 Abrams и оборудование для них на сумму 3,75 миллиарда долларов. Сведений о том, что именно эти танки могут лечь в основу нового соединения, нет, но этого может хватить для того, чтобы поляки расстались с сотней-другой танков Т-72М1 для передачи Украине.

Будут ли поляки направлять своих военнослужащих для боевых действий под видом украинских военных — большой вопрос. Однако в самом начале СВО на Украине появлялась информация о том, что польские офицеры, бывшие и действующие, не просто поставляют ВСУ оружие и снаряжение из аэропорта города Жешув, а руководят действиями артиллерийских и пехотных соединений прямо на поле боя. Пример тесного взаимодействия уже есть. Это Литовско-польско-украинская бригада, которую в НАТО называют трёхсторонней бригадой. В Институте современной войны, где плотно изучали правовые и технические тонкости этого соединения, напрямую утверждают, что оно создаётся для "действий в серой зоне", то есть без привлечения всех стран НАТО, но как бы с его базой: танками, оружием и информацией.

Что будет зимой с Украиной

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Говоря о любых боевых действиях зимой, в Киеве упускают одну важную деталь. Зимой любое скопление сил противника и его техники видно как на ладони. В лесополосе уже не спрячешься: дороги просматриваются на много километров вперёд. При этом, по мнению военных экспертов, из-за холодов у танков и бронеавтомобилей практически не глушатся моторы, что создаёт тепловые пятна, которые очень хорошо видны в приборы наблюдения.

Основные сложности связаны с холодной температурой. Не везде у ВСУ есть экипировка, не везде техника себя покажет великолепно в условиях сильных морозов. Очень много вещей, а ещё вопрос маскировки. Технику надо греть, а раз она греется, то она светится в тепловизорах вообще очень ярко и уничтожение становится вопросом времени Алексей Леонков Военный эксперт

В таких условиях маневрирование техники даже в небольших количествах превращается в лотерею, а шансы на выживание измеряются лишь тем, насколько быстро реагируют артиллеристы с другой стороны.

Усугубляет всё это нехватка зимнего обмундирования для ВСУ. Многое из запасов хранилось на складах вместе с боеприпасами и было уничтожено в ходе работы российской артиллерии и ВКС РФ.

Ещё в октябре военный портал 19FortyFive делал прогнозы, что зима сыграет на руку ВС РФ и при этом принесёт ВСУ большие неприятности. Это и вышеперечисленные факторы, и даже классическая для зависимого от поставок Киева ситуация, при которой что-то может приходить не к сроку, не в том количестве и не в той комплектации, говорят о том, что если новое соединение в ВСУ и появится, то использовать его в боях будет проблематично.

При этом сами поляки от таких планов не в восторге. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, сейчас подтверждается информация о том, что в Польше уже массово хоронят военнослужащих, которые погибли на Украине. Например, из шести недавно погибших поляков пятеро могли оказаться членами экипажа САУ Krab.

Фото © Shutterstock Зачем ВСУ хотят создать польскую бригаду внутри своей армии? 0 Большие потери, армия на грани поражения Поляки сами хотят ввязаться в войну Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев