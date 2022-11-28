Сколько на Украине польских САУ Krab и помогут ли они ВСУ Оглавление Какое оружие поставляют на Украину AHS Krab — характеристики, дальность стрельбы Потери ВСУ на сегодня Польские гаубицы "Краб" ВСУ получили только летом. Но всего за пару месяцев стало понятно, что от этих машин будет больше проблем, чем реальной пользы. 64258 64258 Обложка © Flickr / Combat Camera Poland

Какое оружие поставляют на Украину

25 ноября в Сети появились фото обломков уничтоженной польской 155-миллиметровой САУ Krab. Это больше напоминает даже не поле боя, а место сортировки железного хлама в пункте приёма металлолома. Военные эксперты предполагают, что САУ стала жертвой модернизированных российских дронов-камикадзе "Ланцет-3", устроивших в последнее время настоящую охоту на поставленную с Запада артиллерию.

Киев и Варшава подписывали соглашение на поставку ВСУ 54 польских гаубиц. С учётом того что польская оборонка может производить 20–30 САУ Krab в год, а на данный момент выдаёт всего по 8–16, обещанное количество орудий Украина получит не скоро — как минимум к концу 2024 года. Первые САУ украинские военные получили 12–13 июля. Именно тогда было опубликовано видео с самоходками на железнодорожных платформах. Также известно, что польские "Крабы" вообще раньше никому не поставлялись и это в некотором смысле прецедент. Но, может, неслучайно эти САУ, считающиеся гордостью польской оборонной промышленности, раньше не шли на экспорт? Дело в том, что на практике выявляется куча недоработок.

AHS Krab — характеристики, дальность стрельбы

AHS Krab — это польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. Но польской она числится лишь номинально: в конструкции использованы узлы и агрегаты производства других стран.

История создания AHS Krab уходит корнями в начало 1990-х и связана с кучей доработок. В первых вариантах имелась проблема с ходовой частью. К примеру, в шасси, которое разработала польская компания OBRUM и произвёл оборонный холдинг Bumar Łabędy (тот самый, что раньше производил лицензионные советские танки), обнаружились микротрещины. Из-за них одного попадания снаряда было достаточно для разрыва корпуса. Эксперты также указывали на некачественную систему охлаждения. Разработчики долго искали надёжный вариант (свой разработать так и не получилось), пока не остановились на шасси Samsung Techwin K-9 Thunder южнокорейского производства с немецким турбодизелем MT 881 Ka-50 мощностью 1000 лошадиных сил.

Много возились и с башней гаубицы, пока в конструкцию не интегрировали британскую AS-90, которая к началу производства САУ Krab устарела и морально, и технологически. Польские военные эксперты указывали на необходимость модернизации башни уже в 2025 году, то есть жизненный цикл польских военных технологий ограничивается горизонтом в два года. Стволы для "Крабов" начали производить в 2014–2016 годах после того, как был модернизирован ствольный цех концерна Huta Stalowa. Без необходимых доработок орудия не могли стрелять точнее советских САУ "Гвоздика" и "Акация".

Однако даже при таких усилиях результат оказался хуже, чем предполагалось. Вместо заявленной дальности стрельбы в 40 километров удалось добиться лишь 22. При этом уже после отправки на Украину выяснилось, что польские САУ и пушки единого калибра 155 мм... несовместимы с зарубежными боеприпасами НАТО калибра 155 мм. В частности, для Krab не подходят американские, итальянские и немецкие артиллерийские боеприпасы.

С манёвренностью машин на Украине тоже возникла проблема. В своей самой последней модификации AHS Krab развивает скорость 60–67 км/ч на твёрдом покрытии и до 30 км/ч на бездорожье. Но на ухабах скорость падает до 15 км/ч. При этом у "Крабов" слабая броня, которая защищает экипаж от стрелкового орудия и осколков, но бессильна против более серьёзного оружия. То есть прямое попадание снаряда гарантированно выведет из строя польскую гаубицу. Многие эксперты также указывают на то, что компоновка "Крабов" из разных частей, собранных "всем миром", — это фактор не в пользу надёжности.

Потери ВСУ на сегодня

В продолжение разговора о польских "Крабах" стоит сказать, что ВСУ теряют их практически "с колёс". Потери машин фиксируются с июля — ровно с того момента, когда первые установки пересекли украинскую границу. Именно тогда появилось первое видео уничтожения польского "супероружия" в Донбассе. В результате удара САУ "Краб" лишилась орудийной башни, а ударная волна, вызванная детонацией боекомплекта, разорвала корпус, гусеничную ленту и выбила опорные катки, часть из которых отлетела на пару десятков метров.

На некоторых видео "Крабы" уничтожаются боевыми вертолётами "Аллигатор" и "Ночной охотник". Головную боль для польских орудий также представляют и российские корректируемые артиллерийские боеприпасы "Краснополь", коррекцию которых осуществляют беспилотники.

Однако значительную часть САУ "Краб" ВСУ потеряли в сражениях под Северодонецком, Лисичанском, на Сватовско-Кременном направлении, а также под Херсоном. В середине лета к активности российской артиллерии добавилась новая для ВСУ проблема — беспилотники "Ланцет-3". Налёты дронов на позиции польских САУ продолжаются и сегодня: в одном из свежих видео хорошо видно, что БПЛА "Ланцет" врезается в башню орудия, повреждая боекомплект.

"Ланцеты" превратились в нерешаемую проблему для ВСУ: дроны выбивают САУ "Краб" с расстояния в 30 километров, когда экипаж гаубицы ещё не достиг точки, из которой можно вести стрельбу.

Ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

В октябре действующие под Бахмутом бойцы ВСУ пожаловались на регулярные поломки гаубиц и заявили, что к ненадёжности орудий добавляется и дефицит боеприпасов. Оказалось, что американский снаряд М795 для гаубицы М777 совсем не подходит для "Краба", хотя у них один и тот же калибр. При его использовании у польской самоходки ломается устройство запирания канала ствола, а в двух случаях боеприпасы взорвались прямо в стволе, похоронив расчёт гаубицы.

Эффективность российского оружия против "Крабов" и незадачливость ВСУ привели к тому, что польские гаубицы только расходуют снаряды и отнимают у ВСУ время, которого и так нет. Чинить поломанные "Крабы" приходится за рубежом, а для этого их необходимо транспортировать в Прибалтику или Польшу, потому что на Украине нет ни запчастей, ни технологии для ремонта. С учётом того что Польша вряд ли сможет выполнить контракт по поставке 54 "Крабов" (по крайней мере, в ближайшее время), а на горизонте ещё маячит необходимость модернизации башни гаубицы, роль польской САУ в грядущих сражениях будет сводиться к тому, чтобы оказывать психологическую поддержку. Добиться других результатов украинской армии будет тяжело.

Авторы Сергей Андреев