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Опубликовано 18 июля 2022, 09:27

На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу KRAB

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS KRAB, поставленная для ВСУ, была уничтожена на Украине. Об этом сообщает новостной портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.

При этом сообщается, что экипаж гаубицы не пострадал. Других подробностей не приводится.

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Напомним, ранее Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB. Также поляки обучили украинских военных работе с новым типом вооружения. Уточняется, что дальность его стрельбы достигает сорока километров.

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Getty Images / Sean Gallup

Григорий Воронцов
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