На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу KRAB

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS KRAB, поставленная для ВСУ, была уничтожена на Украине. Об этом сообщает новостной портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.

При этом сообщается, что экипаж гаубицы не пострадал. Других подробностей не приводится.