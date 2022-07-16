Бойцы Народной милиции ДНР добыли в качестве трофеев натовское оружие

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики вновь захватили в качестве трофея технику противника. На этот раз подразделения обнаружили стрелковое вооружение образца НАТО, которым украинские военные пользовались в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

В числе трофейного оружия — немецкий пистолет-пулемёт турецкого производства, разработанный фирмой Heckler & Koch, модель МР-5, а также копия израильского пулемёта Negev, которая была произведена по лицензии на Украине.