Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что успешное для России завершение специальной военной "Операции Z" — самый быстрый способ вернуться к прежней жизни тем, кто соскучился по контактам с Европой.

По его словам, некоторые сетуют на то, что из-за событий на Украине европейские страны рвут связи с Москвой, в том числе прерваны деловые и личные поездки. Кроме того, для россиян закрылись популярные туристические маршруты в Европу.

"На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чём вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине", — заявил сенатор.

В таком случае европейцы посчитают за честь, если Россия согласится восстановить с ними нормальные отношения, уверен Джабаров.