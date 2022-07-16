Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть связи с Европой
Джабаров назвал успех РФ в "Операции Z" самым быстрым способом вернуть контакты с Европой
Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что успешное для России завершение специальной военной "Операции Z" — самый быстрый способ вернуться к прежней жизни тем, кто соскучился по контактам с Европой.
По его словам, некоторые сетуют на то, что из-за событий на Украине европейские страны рвут связи с Москвой, в том числе прерваны деловые и личные поездки. Кроме того, для россиян закрылись популярные туристические маршруты в Европу.
"На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чём вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине", — заявил сенатор.
В таком случае европейцы посчитают за честь, если Россия согласится восстановить с ними нормальные отношения, уверен Джабаров.
Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров предложил завершить "Операцию Z" на западе Украины. По его словам, Незалежная продолжает планомерно убивать своих граждан, причём удары наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими.
ТАСС / Метцель Михаил