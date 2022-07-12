Джабаров предложил завершить "Операцию Z" на западе Украины

Снижение активности союзных войск на западных территориях Украины сможет поспособствовать прекращению ударов ВСУ по мирным гражданам, подобных теракту в Новой Каховке. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Украина продолжает планомерно убивать своих граждан, причём удары наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими.