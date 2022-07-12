Джабаров предложил завершить "Операцию Z" на западе Украины
Сенатор Джабаров предложил завершить военную спецоперацию на западе Украины
Снижение активности союзных войск на западных территориях Украины сможет поспособствовать прекращению ударов ВСУ по мирным гражданам, подобных теракту в Новой Каховке. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Украина продолжает планомерно убивать своих граждан, причём удары наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими.
"Всё чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины", — написал Джабаров в своём телеграм-канале.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным, в результате атаки около 80 человек пострадали, шестеро погибли. Точное количество жертв будет известно после разбора завалов.
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