После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской военно-гражданской администрации.
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Видео © t.me / newkahovka_ru
"Нанесён удар со стороны украинских позиций, в результате повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется", — отметил собеседник агентства.
По его словам, атака со стороны ВСУ пришлась не на Каховскую гидроэлектростанцию. По предварительным данным, дамба ГЭС не повреждена.
Также появилась информация, что после украинского удара взорвались склады с селитрой. Как заявил глава администрации города Владимир Леонтьев, сейчас взрывы продолжаются. Он добавил, что есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома.
Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить. Позже задержали мужчину, давшего наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС.
t.me / newkahovka_ru