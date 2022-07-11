После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской военно-гражданской администрации.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Видео © t.me / newkahovka_ru

"Нанесён удар со стороны украинских позиций, в результате повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется", — отметил собеседник агентства.

По его словам, атака со стороны ВСУ пришлась не на Каховскую гидроэлектростанцию. По предварительным данным, дамба ГЭС не повреждена.