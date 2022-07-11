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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 20:56
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После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской военно-гражданской администрации.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Видео © t.me / newkahovka_ru

"Нанесён удар со стороны украинских позиций, в результате повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется", — отметил собеседник агентства.

По его словам, атака со стороны ВСУ пришлась не на Каховскую гидроэлектростанцию. По предварительным данным, дамба ГЭС не повреждена.

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Также появилась информация, что после украинского удара взорвались склады с селитрой. Как заявил глава администрации города Владимир Леонтьев, сейчас взрывы продолжаются. Он добавил, что есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома.

Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить. Позже задержали мужчину, давшего наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС.

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t.me / newkahovka_ru

Иван Косицын
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