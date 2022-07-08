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Опубликовано 8 июля 2022, 11:13

ВСУ пытались обстрелять ГЭС в Новой Каховке

Украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить, заявили в администрации региона.

"Террористам киевского режима не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь. ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооружённые силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ", — приводятся в сообщении слова главы администрации Владимира Сальдо.

Он также подчеркнул, что задачи специальной военной операции будут выполнены, в результате чего "стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому".

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Снежному в ДНР. В результате атаки были повреждены ясли-сад, многоквартирные жилые дома, ГП "Снежнянскхиммаш".

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Telegram / ВГА Херсонской области

Григорий Воронцов
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