ВСУ пытались обстрелять ГЭС в Новой Каховке

Украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить, заявили в администрации региона.

"Террористам киевского режима не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь. ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооружённые силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ", — приводятся в сообщении слова главы администрации Владимира Сальдо.

Он также подчеркнул, что задачи специальной военной операции будут выполнены, в результате чего "стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому".