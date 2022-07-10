СБУ использовала администраторов канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке

Служба безопасности Украины использовала администратора местного канала в соцсетях, чтобы через него выяснять координаты для наводки ракетных ударов по Новой Каховке. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на показания задержанного.

Мужчину зовут Сергей Ф., он модератор канала Новой Каховки в мессенджере Viber. Несколько месяцев назад на него вышли представители СБУ и попросили помощи, заявив, что ВСУ нужно помочь определить координаты тех или иных объектов.

"В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находятся больница и дамба ГЭС. 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности", — приводит агентство показания.

Однако такие просьбы крайне насторожили Сергея, и он не стал ничего передавать представителям СБУ. Более того, мужчина сразу же обратился в полицию и обо всём подробно рассказал. Но, по данным источника РИА "Новости" в российских силовых структурах, украинским спецслужбам всё-таки удалось воплотить планы в жизнь через администраторов проукраинских каналов в соцсетях. Сейчас их задержали.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск РФ, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий", — сказал он.