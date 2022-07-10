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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 13:56
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Задержан мужчина, давший наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС

В Херсонской области задержали жителя Новой Каховки, который передавал Украине данные для совершения ВСУ удара по Каховской ГЭС, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения", — уточнил собеседник агентства.

Ребёнок погиб после обстрела ВСУ Новой Каховки ракетами "Точка-У"
Ребёнок погиб после обстрела ВСУ Новой Каховки ракетами "Точка-У"

Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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