Задержан мужчина, давший наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС
В Херсонской области задержали жителя Новой Каховки, который передавал Украине данные для совершения ВСУ удара по Каховской ГЭС, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
"Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения", — уточнил собеседник агентства.
Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить.
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