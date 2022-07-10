Задержан мужчина, давший наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС

В Херсонской области задержали жителя Новой Каховки, который передавал Украине данные для совершения ВСУ удара по Каховской ГЭС, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения", — уточнил собеседник агентства.