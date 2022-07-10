Ещё один задержанный в Новой Каховке признался в передаче СБУ координат ВС России

Житель Новой Каховки Вячеслав Ткаченко на допросе признался в передаче СБУ координат расположения российских войск, в результате чего ВСУ смогли нанести удары по городу. О показаниях задержанного узнало РИА "Новости".

Ткаченко рассказал, что пользовался одним из ботов телеграм-канала для помощи украинским войскам. По комментариям на него и вышли сотрудники СБУ с предложением о "работе". Спецслужба просила от него важные данные об обстановке в городе. Тот согласился.

"Скидывал лесопосадки и поворот. Там находились техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. Лайфа) сказал очистить переписку. На следующий день (или через день) туда прилёт был, если не ошибаюсь", — рассказал Ткаченко и добавил, что сделал это по "тупости" и сожалеет о том, что его действия привели к гибели мирных жителей.