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Опубликовано 10 июля 2022, 18:34
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Ещё один задержанный в Новой Каховке признался в передаче СБУ координат ВС России

Житель Новой Каховки Вячеслав Ткаченко на допросе признался в передаче СБУ координат расположения российских войск, в результате чего ВСУ смогли нанести удары по городу. О показаниях задержанного узнало РИА "Новости".

Ткаченко рассказал, что пользовался одним из ботов телеграм-канала для помощи украинским войскам. По комментариям на него и вышли сотрудники СБУ с предложением о "работе". Спецслужба просила от него важные данные об обстановке в городе. Тот согласился.

"Скидывал лесопосадки и поворот. Там находились техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. Лайфа) сказал очистить переписку. На следующий день (или через день) туда прилёт был, если не ошибаюсь", — рассказал Ткаченко и добавил, что сделал это по "тупости" и сожалеет о том, что его действия привели к гибели мирных жителей.

При этом мужчина был задержан из-за того, что, будучи пьяным, пел песню. Позже в его телефоне нашли переписку с сотрудником СБУ.

СБУ использовала администраторов канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке
СБУ использовала администраторов канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке

Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке в освобождённой Херсонской области. Атаку удалось отразить. Позже задержали мужчину, давшего наводку ВСУ для удара по Каховской ГЭС.

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Telegram / ВГА Херсонской области

Анатолий Симоненко
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