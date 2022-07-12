Что известно об атаке на Новую Каховку со стороны ВСУ

Удар украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила администрации региона Екатерина Губарева.

"Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS", — написала она в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате удара по Новой Каховке есть погибшие. Сообщается также и о десятках пострадавших. Соответствующее заявление сделал глава города Владимир Леонтьев. Они, по его словам, начали поступать в больницы для оказания медпомощи, их точное число пока уточняется.