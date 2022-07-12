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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 07:48
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Число пострадавших во время удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 80

Количество пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области выросло до 80. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Идёт разбор завалов. Сейчас около 80 пострадавших, есть погибшие — пятеро, ещё семеро пока считаются пропавшими, их ищут, завалы разбирают", — уточнил он.

Глава администрации Новой Каховки назвал терактом атаку ВСУ
Глава администрации Новой Каховки назвал терактом атаку ВСУ

Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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