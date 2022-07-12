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Опубликовано 12 июля 2022, 05:18

Десятки людей могли погибнуть в результате удара ВСУ по Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ могли погибнуть десятки людей, сообщил журналистам глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, точное число жертв определится после разбора завалов.

"Нам предстоит ещё разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. Каждый склад имел охранника", — сказал он.

По его словам, взрыв был настолько сильный, что стёкла из рам вылетели на многие километры. Люди оказалась заблокированы в своих квартирах. Также из домов не могли выбраться и жильцы дач, находящихся рядом с эпицентром обстрела. Леонтьев добавил, что в этих районах перекосились рамы, повредились капитальные конструкции, а ведь сейчас, летом, там находятся сотни людей.

При ударе ВСУ по Новой Каховке погибло не менее шести человек
При ударе ВСУ по Новой Каховке погибло не менее шести человек

Лайф напоминает, в результате атаки ВСУ взорвались склады с селитрой. Кроме того, серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, повреждены также больница, рынок и жилые дома. Уже известно, что удар украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Кадр из видео t.me / newkahovka_ru

Евгения Колесникова
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