Десятки людей могли погибнуть в результате удара ВСУ по Новой Каховке
В результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ могли погибнуть десятки людей, сообщил журналистам глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, точное число жертв определится после разбора завалов.
"Нам предстоит ещё разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. Каждый склад имел охранника", — сказал он.
По его словам, взрыв был настолько сильный, что стёкла из рам вылетели на многие километры. Люди оказалась заблокированы в своих квартирах. Также из домов не могли выбраться и жильцы дач, находящихся рядом с эпицентром обстрела. Леонтьев добавил, что в этих районах перекосились рамы, повредились капитальные конструкции, а ведь сейчас, летом, там находятся сотни людей.
Лайф напоминает, в результате атаки ВСУ взорвались склады с селитрой. Кроме того, серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, повреждены также больница, рынок и жилые дома. Уже известно, что удар украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кадр из видео t.me / newkahovka_ru