Десятки людей могли погибнуть в результате удара ВСУ по Новой Каховке

"Нам предстоит ещё разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. Каждый склад имел охранника", — сказал он.

По его словам, взрыв был настолько сильный, что стёкла из рам вылетели на многие километры. Люди оказалась заблокированы в своих квартирах. Также из домов не могли выбраться и жильцы дач, находящихся рядом с эпицентром обстрела. Леонтьев добавил, что в этих районах перекосились рамы, повредились капитальные конструкции, а ведь сейчас, летом, там находятся сотни людей.