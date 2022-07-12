При ударе ВСУ по Новой Каховке погибло не менее шести человек
В Новой Каховке Херсонской области, по которой накануне вечером нанесли удар Вооружённые силы Украины, погибло по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев.
"Шесть человек погибших есть, это точно. И десятки раненых, у них осколочные ранения, порезы", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Леонтьева, большое количество людей в городе находится под завалами. Раненых продолжают доставлять в больницу, много людей заблокировано в собственных квартирах, домах, разблокировать их пока не представляется возможным.
Лайф напоминает, в результате атаки ВСУ взорвались склады с селитрой. Кроме того, серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, повреждены также больница, рынок и жилые дома. Уже известно, что удар украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
t.me / newkahovka_ru