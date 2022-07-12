При ударе ВСУ по Новой Каховке погибло не менее шести человек

В Новой Каховке Херсонской области, по которой накануне вечером нанесли удар Вооружённые силы Украины, погибло по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев.

"Шесть человек погибших есть, это точно. И десятки раненых, у них осколочные ранения, порезы", — сказал он в беседе с ТАСС.