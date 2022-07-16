Десятки украинских военных сбежали с боевых позиций у Артёмовска

"На фоне успешных действий Российских вооружённых сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе", — сказал он в ходе брифинга.

По данным Минобороны РФ, 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на запад Украины.

Ранее Лайф писал, что силы истребительной авиации ВКС России уничтожили в воздухе один украинский Су-25 в районе Северска в Донецкой Народной Республике, а также два МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях. Также ВКС РФ за сутки уничтожили два вертолёта противника Ми-8 и Ми-24 в районе Великой Новосёлки и Северска.