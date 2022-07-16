Офицеры Донбасса выступили с важным предупреждением о новой подлости ВСУ

Вооружённые силы Украины при отступлении оставляют в своей брошенной технике радиомаяки, с целью нанести артиллерийский удар после побега с позиций. Об этом сообщил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Важно! Наши офицеры попросили опубликовать. Украинцы устанавливают радиомаяки на свою брошенную технику перед отступлением. После подключения клемм к аккумулятору через короткое время по этому месту наносится вражеский артиллерийский удар", — заявил он в Telegram.

По его словам, специалисты обнаружили устройства во время осмотра "более-менее живой трофейной техники": такой радиомаяк был установлен на шести единицах из восьми, уточнил Безсонов. В связи с этим он призвал бойцов союзных сил учитывать этот факт и не терять бдительность.