ВС России уничтожили цеха по выпуску "Точек-У" и РЗСО в Днепропетровске

Российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по оборонному предприятию "Южный машиностроительный завод" в Днепропетровске. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе него были уничтожены цеха по производству и ремонту украинских ракет.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", — сказал Конашенков.

Также за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области. Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, живую силу и военную технику противника в 25 районах.