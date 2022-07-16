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Опубликовано 16 июля 2022, 10:43

ВС России уничтожили цеха по выпуску "Точек-У" и РЗСО в Днепропетровске

ВС РФ уничтожили в Днепропетровске цеха для выпуска "Точек-У" и РЗСО для ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

ВС РФ уничтожили в Днепропетровске цеха для выпуска "Точек-У" и РЗСО для ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

Российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по оборонному предприятию "Южный машиностроительный завод" в Днепропетровске. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе него были уничтожены цеха по производству и ремонту украинских ракет.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", — сказал Конашенков.

Также за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области. Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, живую силу и военную технику противника в 25 районах.

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Ранее Лайф сообщал, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области. Их жертвами должны были стать члены администрации и представители общественности региона.

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Оксана Попова
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