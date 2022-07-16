ВКС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ в районе Северска

Российские войска фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на Северском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, добавив, что украинское командование срочно мобилизует жителей Северска, Николаевки и окрестностей, подконтрольных Украине, для восполнения потерь.

"В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", — уточнили в ведомстве.