МО РФ: Высокоточными ударами уничтожено до 200 бойцов "Кракена" в Харькове
Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили до 200 бойцов формирования "Кракен", в том числе более 50 иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сводке ведомства.
10 июля МО РФ сообщало, что ВКС уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины и бойцов "Кракена" в районе Харькова.
Diego Herrera / Europa Press via Getty Images