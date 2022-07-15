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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 09:22
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МО РФ: Высокоточными ударами уничтожено до 200 бойцов "Кракена" в Харькове

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили до 200 бойцов формирования "Кракен", в том числе более 50 иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сводке ведомства.

Под Харьковом уничтожено сто боевиков нацбата "Кракен", причастного к геноциду в Буче
Под Харьковом уничтожено сто боевиков нацбата "Кракен", причастного к геноциду в Буче

10 июля МО РФ сообщало, что ВКС уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины и бойцов "Кракена" в районе Харькова.

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Diego Herrera / Europa Press via Getty Images

Александра Вишнякова
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