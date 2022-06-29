Под Харьковом уничтожено сто боевиков нацбата "Кракен", причастного к геноциду в Буче

Около сотни боевиков нацистского формирования "Кракен" и порядка десяти единиц боевой техники было уничтожено в Харьковской области. Об этом на брифинге в среду 29 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что это произошло в результате удара российской артиллерии близ населённого пункта Питомник.

"Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", — сообщили в военном ведомстве.