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Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 09:12
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Под Харьковом уничтожено сто боевиков нацбата "Кракен", причастного к геноциду в Буче

Минобороны РФ заявило об уничтожении ста боевиков батальона "Кракен" в Харьковской области

Около сотни боевиков нацистского формирования "Кракен" и порядка десяти единиц боевой техники было уничтожено в Харьковской области. Об этом на брифинге в среду 29 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что это произошло в результате удара российской артиллерии близ населённого пункта Питомник.

"Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", сообщили в военном ведомстве.

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Напомним, что нацбат "Кракен" причастен к геноциду мирного населения в Буче, а ранее стало известно, что боевики из этого батальона готовятся к подрыву детской городской больницы Харькова для обвинения России в совершении случайных ударов по гражданским объектам.

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Алексей Берковиц
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